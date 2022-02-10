KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ayşenur Arslan'a yanıt verdi: Destansı bir direnişin abideleşmesidir

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı illegal ve suikastçı bir örgüt olarak tanımlarken "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" açıklamasında bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla akalı sözleri büyük tepki çeken Arslan'a bir cevap da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türk Mukavemet Teşkilatı TMT Kıbrıs Türk'ünün Eokacı çetelere karşın örgütlediği, halkımızın namus ve şerefini korumakla mükellef destansı bir direnişin abideleşmesidir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatından sonra1 Ağustos 1976'da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına dönüştürülmüştür" ifadesini kullandı.

RTÜK HAREKETE GEÇMİŞTİ

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili söylediği cümleler büyük tepki çekmiş, RTÜK de olayla ilgili harekete geçmişti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin de konuyla ilgili "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" açıklamasını yapmıştı.

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