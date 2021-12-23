KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs Türk halkının direnişi büyük bir direniş" - Haberler
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs Türk halkının direnişi büyük bir direniş"

AA / Fatih Erdoğan - Haberler | Güncel

Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi'nin Kahramanları Anma Töreni KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması ANKARA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazi Üniversitesi'nde "Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi'nin Kahramanları Anma Töreni"nde konuştu.

Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi'nin Kahramanları Anma Töreni

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması ANKARA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazi Üniversitesi'nde "Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi'nin Kahramanları Anma Töreni"nde konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkının direnişi büyük bir direniş

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkının direnişi büyük bir direniş

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türk halkının direnişi büyük bir direniş

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

 AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: '(Belediye başkanlarına) Sizleri, yeşil kalkınma devrimimizi desteklemeye davet ediyorum.'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(Belediye başkanlarına) Sizleri, yeşil kalkınma devrimimizi desteklemeye davet ediyorum."

AA / Fatih Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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