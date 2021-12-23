KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs Türk halkının direnişi büyük bir direniş"
AA / Fatih Erdoğan - Haberler | Güncel
Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi'nin Kahramanları Anma Töreni KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması ANKARA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazi Üniversitesi'nde "Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi'nin Kahramanları Anma Töreni"nde konuştu.
Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi'nin Kahramanları Anma Töreni
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması ANKARA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazi Üniversitesi'nde "Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi'nin Kahramanları Anma Töreni"nde konuştu.