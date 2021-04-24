KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın babası Rüstem Tatar son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 90 yaşında hayatını kaybeden babası, eski milletvekili ve bakanlardan Rüstem Tatar, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 90 yaşında hayatını kaybeden babası, eski milletvekili ve bakanlardan Rüstem Tatar, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın sabaha karşı Girne'deki evinde hayatını kaybeden babası Rüstem Tatar'ın için Cumhuriyet Meclisi önünde resmi cenaze töreni düzenlendi. Tören sonrası Tatar için Lefkoşa İsmail Safa Camisi'nde cenaze namazı, Din İşleri Başkanı Talip Atalay tarafından kıldırıldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve birinci derece aile yakınlarının yanı sıra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, bazı parti başkanları ve temsilcileri katıldı.

Cenaze namazını müteakip Rüstem Tatar'ın naaşı askerler tarafından defnedileceği alana getirildi. Tatar, dualar eşliğinde defnedilirken, Rüstem Tatar'ın tabutunun sarılı olduğu bayraklar, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a takdim edildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı