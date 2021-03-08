KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Üst Düzey Yetkilisi Lute'u kabul etti
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Üst Düzey Yetkilisi Lute'u kabul etti

08.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:12

Jane Holl Lute'un gelişi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Lute'u karşılaması Görüşmeden detaylar LEFKOŞA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Üst Düzey Yetkilisi Jane Holl Lute'u kabul etti.

Jane Holl Lute'un gelişi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Lute'u karşılaması

Görüşmeden detaylar LEFKOŞA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Üst Düzey Yetkilisi Jane Holl Lute'u kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Üst Düzey Yetkilisi Lute'u kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Üst Düzey Yetkilisi Lute'u kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Üst Düzey Yetkilisi Lute'u kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Üst Düzey Yetkilisi Lute'u kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ruhluel

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