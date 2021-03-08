KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Üst Düzey Yetkilisi Lute'u kabul etti
08.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:12
Jane Holl Lute'un gelişi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Lute'u karşılaması Görüşmeden detaylar LEFKOŞA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Üst Düzey Yetkilisi Jane Holl Lute'u kabul etti.
Jane Holl Lute'un gelişi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Lute'u karşılaması
Görüşmeden detaylar LEFKOŞA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Üst Düzey Yetkilisi Jane Holl Lute'u kabul etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ruhluel