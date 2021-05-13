KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, bayram namazını tarihi camide kıldı
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, bayram namazını tarihi camide kıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'da açılacak olan Taksim Camii'nin kardeşi camisi olması planlanan ve yıllar sonra ibadete açılan Gazimağusa'daki Sinan Paşa (Buğday) Camii'nde bayram namazını kıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'da açılacak olan Taksim Camii'nin kardeşi camisi olması planlanan ve yıllar sonra ibadete açılan Gazimağusa'daki Sinan Paşa (Buğday) Camii'nde bayram namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar namaz sonrası basına yaptığı açıklamada, yıllar sonra ibadete açılan Sinan Paşa Camii'nde bayram namazını kılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tüm KKTC halkının Ramazan Bayramını kutladı.

Tatar, "Bayramlar, kırgınlıkların, dargınlıkların geride kaldığı günlerdir. Pandemi döneminden dolayı sosyal mesafeye ve tedbirlere dikkat etmek lazım. İletişim imkanlarıyla büyüklerimizin ve aile bireylerimizin hatırlarını soralım, saygımızı ve hürmetimizi göstermek suretiyle birlik ve beraberliğimizi ve aramızdaki huzuru koruyalım? dedi.

Uzun yıllardır mücadele veren KKTC halkı olarak bayram günlerinde kardeşliğin, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ve bu topraklarda sürdürdüğümüz gelenekleri devam ettirmemizin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye'nin de desteğiyle mücadeleyi sürdürmeye devam ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul'da Taksim Camii'nin de açıldığını ve 'kardeş camii' olarak ilan edilmesinin gündemde olduğunu büyük bir memnuniyetle öğrendiğini dile getirdi.

MANEVİYATA, DEĞERLERİMİZE VE GELENEKLERİMİZE SAHİP ÇIKARAK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEKTEYİZ

Cumhurbaşkanı, "Devletimizin kurum ve kuruluşlarına, bütün değerlerimize sahip çıkmak, inanmak, birbirimizi gerçekten sahiplenmek ve güçlü bir KKTC ile yolumuza devam etmek hepimizin yürekten temenni ettiği dileğidir. Maneviyata, değerlerimize ve geleneklerimize sahip çıkarak mücadelemizi sürdürmekteyiz" dedi.

SİNAN PAŞA CAMİİ'NİN İBADETE AÇILMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADIK

Tarihi öneme sahip olan Sinan Paşa Camii'nin yıllar sonra ibadete açılmasını da memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, tüm halkın ve Anavatan Türkiye'deki herkesin bayramını kutladı, sağlık ve afiyet diledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, bayram namazını tarihi camide kıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, bayram namazını tarihi camide kıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, bayram namazını tarihi camide kıldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, bayram namazını tarihi camide kıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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