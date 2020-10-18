KKTC Cumhurbaşkanı seçimleri oy dağılımı kaç? Kim kazandı? Ersin Tatar yüzde kaç oy aldı? Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı oy yüzdesi kaç?
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KKTC Cumhurbaşkanı seçimleri oy dağılımı kaç? Kim kazandı? Ersin Tatar yüzde kaç oy aldı? Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı oy yüzdesi kaç?

18.10.2020 20:19 | Son Güncelleme: 18.10.2020 20:23
KKTC Cumhurbaşkanı seçimleri oy dağılımı kaç? Kim kazandı? Ersin Tatar yüzde kaç oy aldı? Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı oy yüzdesi kaç?

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri sona erdi. Buna göre yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçildi. Peki Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı aldıkları oy dilimleri yüzde kaç? Ersin Tatar % kaç oy aldı? Mustafa Akıncı % kaç oy aldı?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olarak katılan Ersin Tatar, yapılan oylamalara göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı. Peki oy dağılımı yüzde kaç oldu?

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI KİM KAZANDI?

Yapılan oylamaya göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerini %51.74 oy oranı ile Ersin Tatar kazandı. Ek olarak ilk turda ise Ersin Tatar oyların %32.34'ünü alırken Mustafa Akıncı ise oyların %29.80'ini almıştı.

KKTC CUMHURBAŞKANI ADAYLARI OY YÜZDESİ KAÇTIR?

YSK'nın gayri resmi sonuçlarına göre %51.74 oy oranı ile yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu.

Ersin Tatar oy yüzdesi : %51.74 (Yüzde 51.74)

Mustafa Akıncı oy yüzdesi : %48.26 (Yüzde 48.26)

Aradaki oy farkı yüzdesi :%3.48 (Yüzde 3.48)

KKTC Cumhurbaşkanı seçimleri oy dağılımı kaç? Kim kazandı? Ersin Tatar yüzde kaç oy aldı? Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı oy yüzdesi kaç?

OY DAĞILIMI

Ersin Tatar : 67 bin 385

Mustafa Akıncı : 62 bin 858

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