KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Ilgın ziyareti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyetin, Ilgın'da Lala Mustafa Paşa Külliyesini ziyaret ettiği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyetin, Ilgın'da Lala Mustafa Paşa Külliyesini ziyaret ettiği bildirildi.

Ilgın Belediyesi'nden yapılan açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Lala Mustafa Paşa Camisi'nde de dua ettiği belirtildi.

Açıklamada, Tatar'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC varsa çok bedeller ödedik, çok zahmetler çektik. Bugün güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz'de sizlerin kalesi, bizlerin öz yurdu KKTC ile bütün dünyaya birlik ve beraberliğimizi haykırıyoruz. Bu maneviyat anlamında büyük milletin fertleri olarak bizlerin ortaya koyduğu fedakarlık ve cesaret, geldiğimiz bu aşamada sağladığımız bütün bu süreçler, bizlerin başarısıdır ve zaferdir. Geleceğe umutla bakabilmenin de yegane teminatıdır."

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın, Tatar'a, Lala Mustafa Paşa Külliyesi hakkında detaylı bilgi aktardığı ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat