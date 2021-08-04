KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Kıbrıs Şehidi Cengiz Topel'e ziyaret
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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Kıbrıs Şehidi Cengiz Topel'e ziyaret

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Kıbrıs Şehidi Cengiz Topel'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye ziyaretinde İstanbul'da bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehadetinin 57. yıl dönümünde Şehit Pilot Cengiz Topel'i kabri başında ziyaret etti.

Türkiye ziyaretinde İstanbul'da bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehadetinin 57. yıl dönümünde Şehit Pilot Cengiz Topel'i kabri başında ziyaret etti.

8 Ağustos 1964 tarihinde Kıbrıs Harekatı sırasında şehit düşen Pilot Cengiz Topel'in Edirnekapı Sakızağacı Hava şehitliği'nde bulunan kabir ziyareti; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla gerçekleşti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından, Pilot Cengiz Topel'in şehit düştüğü Kıbrıs'tan getirdiği topraklar ve karanfiller kabrine bırakıldı.

"Türkiye her zaman yanımızda"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye'nin her zaman Kıbrıs'ın yanında olduğunu belirterek şunları söyledi; "İstanbul'da KKTC Cumhurbaşkanı olarak, merhum Pilot Cengiz Topel'in kabri başında bulunmaktan dolayı huzurda olduğumu ifade etmek istiyorum. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kıbrıs'tan şehit düştüğü yerden aldığımız toprağı getirip kabrindeki toprakla buluşturduk ruhu şad olsun. Türkiye her zaman Kıbrıs Türkünün yanında olmuştur. Cengiz Topel gibi kahramanların Kıbrıs Türk halkına yaptıklarını hiç bir zaman unutmadık, unutmayacağız. Bütün Türkiye'ye minnet duygularımı şehidimiz Cengiz Topel'in kabri başında ifade etmek istiyorum. Bu müdahaleler olmasaydı bizler bugünleri göremeyecektik. Kıbrıs'ta gösterdiğimiz milli mücadelede Türk Hava Kuvvetleri'nin gerek uçaklarıyla, gerek pilotlarıyla verdiği destekle Kıbrıs halkı özgürlüğüne kavuşmuştur" dedi. - İSTANBUL

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Kıbrıs Şehidi Cengiz Topel'e ziyaret
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Kıbrıs Şehidi Cengiz Topel'e ziyaret
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Kıbrıs Şehidi Cengiz Topel'e ziyaret
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Kıbrıs Şehidi Cengiz Topel'e ziyaret
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Kıbrıs Şehidi Cengiz Topel'e ziyaret
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Kıbrıs Şehidi Cengiz Topel'e ziyaret
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Kıbrıs Şehidi Cengiz Topel'e ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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