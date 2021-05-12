- KKTC Covid-19 gölgesinde bayrama giriyor

- KKTC Covid-19 gölgesinde bayrama giriyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ramazan Bayramı bu yıl da korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde kutlanacak.

- KKTC Covid-19 gölgesinde bayrama giriyor

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ramazan Bayramı bu yıl da korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde kutlanacak. Bayram namazı tüm camilerde salgın tedbirlerine göre kılınırken, ziyaretler çekirdek aileyle sınırlı olacak.

KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları uyarınca Ramazan Bayramı yalnızca çekirdek aile içinde bayramlaşma yapılabilecek, bayram namazı ise tüm camilerde salgın tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde yerel saatle 06.25'de kılınacak. Her yıl bayram dolayısıyla gerçekleştirilen festival ve benzeri etkinlikler de bu yıl salgın nedeniyle iptal edildi. Lefkoşa Merkezi Cezaevi'nde bayram ziyaretleri yapılmayacak, bunun yerine mahkum ve yakınlarına çevrim içi görüşme imkanı sağlanacak.

Kabirlerin de ziyaret edildiği Ramazan Bayramı'nın sorunsuz geçmesi için belediyeler ve polis gerekli önlemleri aldı. Polis Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı'nı halkın huzur ve güven içinde idrak edebilmesine yönelik alınan emniyet tedbirlerini açıkladı. Açıklamada, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların şikayet ve yardım taleplerini "155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik" ve diğer telefon hatlarından 24 saat kesintisiz polise iletebileceği belirtildi. Polis, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak için vatandaşlara trafik kurallarına uyulması ve alkollü araç kullanılmaması yönünde çağrıda bulundu. Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan çağrıda, vatandaşların bayram süresince rehavete kapılmadan salgına yönelik alınan tüm tedbirlere uyması, hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığı için sosyal mesafeyi koruması istendi.

Sokağa çıkarken maske takmanın yasal zorunluluk olduğunu ifade eden polis, açık ve kapalı alanlarda doğum günü, nişan, parti, piknik ve benzeri etkinliklerin yapılmasının yasak olduğunu da hatırlattı. Ev içinde yapılacak her türlü sosyal etkinliğin azami 10 kişi ile sınırlandırıldığını kaydeden polis, sokağa çıkma yasağının ise pazartesi ve cumartesi günleri arasında saat 21.00-05.00 ve cumartesi gününden pazartesi sabahına kadar 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ABDURRAHMAN BULUT