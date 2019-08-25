KKTC Başbakanı Tatar: "KKTC, Türkiye Cumhuriyetinin desteğiyle bugünlere geldi"

25.08.2019 15:09

Bir dizi programa katılmak için Konya'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Konya'nın Cihanbeyli ilçesini ziyaret etti. Başbakan Tatar, KKTC'nin Türkiye Cumhuriyetinin desteğiyle bugünlere geldiğini belirtti.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ziyaret ve programlara katılmak üzere Konya'ya gelirken, Cihanbeyli ilçesini ziyaret etti. Başbakan Tatar, Cihanbeyli Belediyesi Beyler Konağında Kaymakam Mustafa Kutlu, Belediye Başkanı Mehmet Kale ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Akoğlu tarafından karşılandı. Ziyarette ilçe hakkında Başbakan Tatar'a bilgi veren Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük ilçesi olan Cihanbeyli'de Başbakan Tatar'ı ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyduklarını belirtti. Cihanbeyli'nin sosyal ve kültürel yapısıyla adeta bir Türkiye mozaiği olduğunu ifade eden Başkan Kale, "Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürekli vurguladığı birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en güzel şekilde yaşandığı yerleşim birimlerinden olan Cihanbeyli, birçok alanda olduğu gibi bu konuda da Türkiye'ye örnektir. Kardeşliğimizi bozmaya yeltenenlere bugüne kadar fırsat vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Ben, zatı alileriniz aracılığıyla Cihanbeyli halkının selamlarını Kıbrıslı hemşehrilerimize iletiyorum. KKTC'li vatandaşlarımız bilsinler ki Cihanbeyli halkı en az onlar kadar Kıbrıs konusunda hassas ve duyarlıdır. Sizlerin ilçemizi ziyaretleri bizlere büyük bir mutluluk ve şeref verdi" dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ise Cihanbeyli'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başladı. KKTC'nin Türkiye Cumhuriyetinin desteğiyle bugünlere geldiğini ifade eden Tatar, "Geçtiğimiz günlerde yaptığım Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarımızın korunması için ne gerekirse yapılacak' şeklinde çok önemli bir açıklama yapmıştı. Kendisine bu açıklamalarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Mavi vatan dediğimiz Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin egemenlik hakları anlamında bu çok önemlidir" diye konuştu.



Türkiye Cumhuriyetinin farklı bölgeleri ile KKTC arasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik bağların daha da güçlenmesi için bu ziyaretleri çok önemli gördüğünü ifade eden Başbakan Tatar, "Arkadaşlarımla birlikte Cihanbeylilerle bir araya gelmekten dolayı büyük bir mutluluk ve heyecan yaşıyorum. Misafirperverliğinizden dolayı sizlere ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sizleri de KKTC'de görmekten ve ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız" dedi.



Ziyaretin sonunda Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'a vazo ve tablo takdim etti. - KONYA

Kaynak: İHA