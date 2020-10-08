KKTC Başbakanı Tatar: "Kapalı Maraş'ın açılması ezber bozan bir tetiklemedir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KKTC Başbakanı Tatar: "Kapalı Maraş'ın açılması ezber bozan bir tetiklemedir"

08.10.2020 21:42 | Son Güncelleme: 08.10.2020 22:55

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın açılmasını ezber bozan bir tetikleme olarak nitelendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın açılmasını ezber bozan bir tetikleme olarak nitelendirdi.

Gazi Mağusa ilçesi sınırlarında yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın bir kısmı bugün yeniden halkın kullanımına açıldı. Başbakan Ersin Tatar, 46 yıldır kapalı olan bölgede incelemelerde bulunmasının ardından basın toplantısı düzenledi. 46 yıl sonra Kapalı Maraş'ın açılmasıyla tarihi bir gün yaşandığını belirten Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la istişare içinde yıllardır konuşulan açılımın büyük bir irade gösterilerek gerçekleştirildiğini ifade etti. Gazi Mağusa ile iç içe olan Maraş'ın hayalet şehir görünümünden çıkacağını kaydeden Tatar, açılımın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olmadığının altını çizdi. Başbakan Tatar, mülklerin kullanımının taşınmaz mal komisyonu bünyesinde olduğunu da hatırlattı.

Açılımın insan hakları açısından da aykırılık teşkil etmediğini belirten Tatar, bu adımın halkın beklentilerine cevap verdiğini dile getirdi. Maraş açılımının bir seçim yatırımı olmadığını vurgulayan Tatar, Maraş'ın zaten KKTC sınırları içinde olduğunu ve halihazırda açık olan büyük bir bölümünün de kullanıldığını ifade etti. Tatar, Maraş'ın açılmasını "ezber bozan bir tetikleme" olarak nitelendirdi.

Pandemi sürecine de değinen Tatar, bu sürecin başarıyla yönetildiğini ve Türkiye'nin katkılarıyla inşa edilen 100 yataklı Acil Durum Hastanesinin çok kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacağını dile açıkladı. Başbakan Tatar ayrıca, KKTC'deki su konusundaki arızanın giderildiğini ve 6 ay sonra Geçitköy Barajı'na su verilmeye başlandığını aktardı.

(İHA)

KKTC Başbakanı Tatar: 'Kapalı Maraş'ın açılması ezber bozan bir tetiklemedir'
KKTC Başbakanı Tatar: 'Kapalı Maraş'ın açılması ezber bozan bir tetiklemedir'
KKTC Başbakanı Tatar: 'Kapalı Maraş'ın açılması ezber bozan bir tetiklemedir'
KKTC Başbakanı Tatar: 'Kapalı Maraş'ın açılması ezber bozan bir tetiklemedir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ABDURRAHMAN BULUT

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Şeh Sabah Mehmet Muş İlham Aliyev Berat Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Hazal Kaya Fatma Girik Caner Cindoruk
Spor Babel Arda Turan Gökhan Töre Fırat Aydınus Roland Garros
Daha Fazla Türk Milli Avrupa Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KKTC Başbakanı Tatar: "Kapalı Maraş'ın açılması ezber bozan bir tetiklemedir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 22:55:42. #1.15#
title