KKTC Başbakanı Saner, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'u kabul etti
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KKTC Başbakanı Saner, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'u kabul etti

KKTC Başbakanı Saner, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'u kabul etti
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'u kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'u kabul etti.

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'u Başbakanlık'ta kabul eden Saner, burada yaptığı konuşmada, e-Devlet'in, tüm ülkelerin üzerinde en çok uğraş verdikleri konuların başında geldiğini söyledi.

Saner, değişen ve gelişen dünya koşullarının, teknolojideki ciddi ilerlemelerin çağın farklı bir boyut kazanmasına imkan tanıdığını belirterek kendilerinin de bu konuda birtakım çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Göreve gelmelerinin ardından fiber optik kablonun ülke geneline çekilmesi ve e-Devlet binasının açılmasıyla ilgili çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Saner, "İnşallah 20 Temmuz'da e-Devlet binasının temelini atmış olacağız. Bu da bize ayrı bir değer ve güç katacaktır. Sizlere de desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bilgi ve tecrübe paylaşımının önemini çok iyi bildiğimden bunu da çok önemsediğimi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Saner, bir süre önce KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman'ın istifa ettiğini, yerine birinin atanması konusunun gündemde olduğunu ve muhalefet partilerinin bu konuyu dile getirdiğini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yurt dışında olduğunu ve Tatar'ın Ada'ya dönmesinin ardından bakan atamasının yapılacağını anlattı.

"KKTC'nin dijital dönüşümünde çığır açacak projeler gerçekleştireceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç da KKTC'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ofis olarak Türkiye'nin dijital dönüşümünden sorumlu olduklarını vurgulayan Koç, şunları ifade etti:

"İnşallah sizlerle beraber KKTC'nin dijital dönüşümünde çığır açacak projeler gerçekleştireceğiz. Yakın bir zamanda veri merkezimizin, e-Devlet binasının açılışı ve altyapılarımızın da iyileştirilmesi konusunda projelerimiz olacak. Bunların teknik çalışmalarını yapmak için bugün KKTC'ye geldik. İnşallah çok verimli toplantılar gerçekleştirmiş olacağız."

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile KKTC Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yetkililer de kabulde hazır bulundu.

KKTC Başbakanı Saner, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'u kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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