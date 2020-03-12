KKTC Bakanlar Kurulu, "koronavirüs" önlemleri için toplandı
KKTC Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgını konusunda alınacak ilave tedbirler için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında toplandı.
12.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:50
KKTC Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgını konusunda alınacak ilave tedbirler için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında toplandı.
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Kaynak: AA
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