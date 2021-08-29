KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu 6 günlük tedavinin ardından taburcu edildi
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KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu 6 günlük tedavinin ardından taburcu edildi

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu 6 günlük tedavinin ardından taburcu edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Baş dönmesi, konuşma bozukluğu ve bilinç bulanıklığı şikayetleri ile 23 Ağustos'ta Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr.

Baş dönmesi, konuşma bozukluğu ve bilinç bulanıklığı şikayetleri ile 23 Ağustos'ta Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, nöroloji, kardiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca yürütülen 6 günlük tedavi sürecinin ardından bugün taburcu edildi.

Tedavisinin ilk üç günü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde yürütülen Dr. Derviş Eroğlu, perşembe günü yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alınmıştı.

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nun, 23 Ağustos Pazartesi günü, saat 12.00'de baş dönmesi, konuşma bozukluğu ve bilinç bulanıklığı şikayeti ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne geldiğini hatırlatan Başhekim Prof. Dr. Müfit C. Yenen, "Yapılan ilk tetkiklerde beyin zarını etkileyen bir viral enfeksiyondan şüphe ederek tedavi sürecine de bu doğrultuda devam ettik" ifadesini kullandı.

Dr. Eroğlu'nun tedavisinin nöroloji, kardiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir heyet tarafından planlanarak uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Yenen, "Tedaviye başlamamızın 17'nci saatinde, Sayın Cumhurbaşkanımız Dr. Derviş Eroğlu'nun bütün bilişsel fonksiyonları normale döndü. Tedavi süreci boyunca Dr. Eroğlu'nun bilinci açıktı ve hiçbir tıbbi destek cihazına bağlanmasına gerek görülmedi" açıklamasını yaptı.

Dr. Derviş Eroğlu'nu tedbir amaçlı tutulduğu yoğun bakım servisinden 25 Ağustos'ta normal servise aldıklarını hatırlatan Başhekim Prof. Dr. Müfit C. Yenen, "Yürüttüğümüz tedavinin ardından bütün fonksiyonları normale dönen Sayın Cumhurbaşkanımızı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Prof. Dr. Yenen, Dr. Derviş Eroğlu'nun tedavisini titizlikle yürüten Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. H. Kaya Süer ile ekiplerine de teşekkür etti. - İSTANBUL

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu 6 günlük tedavinin ardından taburcu edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu 6 günlük tedavinin ardından taburcu edildi - Haberler
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