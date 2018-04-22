Kızlılcahamam-La Sukra Kardeş Belediye Konseri - Tunus

Tunus'un La Sukra ve Ankara'nın Kızılcahamam belediyelerinin kardeş belediye anlaşmalarının imzalanması dolayısıyla Tunus'ta konser düzenlendi.

Başkent Tunus'un tarihi evleriyle sembolik Sidi Bu Said beldesinde düzenlenen konserde, Tunuslu koro, klasik Türk sanat musikisi ve Kuzey Afrika coğrafyasından ezgileri seslendirdi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, konser sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkçe ve Arapça, Kuzey Afrika bölgesinin sanat müziği konserinin gerçekleştiğini belirterek, "Konserdeki ezgiler, Türk ve Tunus toplumu arasındaki müşterek karakterlerin bir bölümünü bu akşam birlikte yaşama imkanı verdi. Gördük ki hissiyatımız ve düşünce sistemimiz birbiriyle aynı birbiriyle paralel." dedi.