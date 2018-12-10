Gaziantep'te kızların fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında da aktif rol almalarını hedefleyen "Kızlar İçin STEM Okulu" projesi kapsamında, Türk ve Suriyeli 200 öğrenciye eğitim veriliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi ile İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından bir otelde düzenlenen etkinlikte, 6. ve 7. sınıf 100 Türk ile 100 Suriyeli kız öğrenciyle atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve projenin sorumlusu Devrim Akgündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kız çocuklarının eğitimine önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Kız çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönlendirilmediğini savunan Akgündüz, "Özellikle ülkemizde kızların bu alanlara yönlendirilmesiyle ilgili çeşitli sorunlar bulunmakta. Bundan dolayı özellikle seçilmiş 200 kız çocuğuyla iki gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz." dedi.

Akgündüz, kız çocuklarına vizyon kazandırmayı amaçladıklarını aktararak, "Onları bu alanlarda üreten bireyler haline getirmek istiyoruz. Özellikle son zamanlarda gündemde olan başka gezegenlere gitme, uzay gemisi tasarlama, uydu tasarlama gibi konularda çocuklara vizyon kazandırılması gerekiyor. Bu çalışmalarla bu vizyonu kazandıracağımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemlerle projenin başka illere de yayılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.