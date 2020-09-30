Kızının katil zanlısının yakalandığını öğrenen acılı anne, Müge Anlı'ya sarılıp ağıt yaktı
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Kızının katil zanlısının yakalandığını öğrenen acılı anne, Müge Anlı'ya sarılıp ağıt yaktı

30.09.2020 10:51 | Son Güncelleme: 30.09.2020 11:59

Müge Anlı'nın aradığı iki çocuk annesi Duygu Çelikten, ormanlık alanda feci şekilde ölü halde bulundu. Kızının ölümünün ardından katilin bulunması için Müge Anlı'dan yardım isteyen acılı anne, katil zanlısının cinayeti itiraf ettiğini öğrenince canlı yayında Anlı'ya sarılıp gözyaşları içinde ağıt yaktı.

Müge Anlı Tatlı Sert'in canlı yayınında aranan Duygu Çelikten korkunç bir şekilde bulundu. Çelikten'in katil zanlısı olarak gösterilen sevgilisi Veli Ünder ise dün ormanlık alanda saklanırken yakalandı. Emniyete götürülen Ünder, cinayeti itiraf etti. Kızının katil zanlısının yakalandığını öğrenen acılı anne ise canlı yayında Müge Anlı'ya sarılarak ağıt yaktı.

ORMANDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere önce evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Duygu Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ünder, annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı. İkiliden daha sonra haber alınamadı. Genç kadından 13 gün haber alamayan aile, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak kızlarını aramaya başladı. Bir umut kızından güzel haber bekleyen acılı anne, geçtiğimiz hafta kızının ormanda feci şekilde ölü bulunduğunu öğrendi.

Kızının katil zanlısının yakalandığını öğrenen acılı anne, Müge Anlı'ya sarılıp ağıt yaktı

MÜGE'YE SARILIP AĞIT YAKTI

Kızının katil zanlısının bulunması için Müge Anlı'dan yardım isteyen acılı aile bugün bekledikleri haberi aldı. Duygu Çelikten ile ortadan kaybolan Veli Ünder, dün ormanlık alanda saklanırken yakalandı. Ünder, cinayeti de itiraf etti. Müge Anlı ise bugün yayınlanan programında aileye haberi verdi. Kızının katil zanlısının yakalandığını öğrenen anne, Anlı'ya sarılarak dakikalarca ağıt yaktı.

Kızının katil zanlısının yakalandığını öğrenen acılı anne, Müge Anlı'ya sarılıp ağıt yaktı

"KÜFÜR EDİNCE DAYANAMAYIP ÖLDÜRDÜM"

Veli Ünder yaptığı ilk açıklamada, "Ben Duygu'nun üzerine ev almak istiyordum. Evi aldım ancak üzerine yapmadım evi. Sonra tartıştık, büyük bir tartışmaydı. Tartışma sırasında ağır konuştu. Küfürler ve hakaretler etti. Ben de dayanamadım ve öldürdüm. Çok pişmanım" dedi.

Kızının katil zanlısının yakalandığını öğrenen acılı anne, Müge Anlı'ya sarılıp ağıt yaktı
Kızının katil zanlısının yakalandığını öğrenen acılı anne, Müge Anlı'ya sarılıp ağıt yaktı
Kızının katil zanlısının yakalandığını öğrenen acılı anne, Müge Anlı'ya sarılıp ağıt yaktı
Kızının katil zanlısının yakalandığını öğrenen acılı anne, Müge Anlı'ya sarılıp ağıt yaktı
Haber Yorumları (3)
MİRAÇ: Helal olsun sana Müge hanım gerçekten bayılıyorum size
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HERO: Kapatın bunu ve esra erolu
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
İSMAİL KARAKÖY: Bir kez daaha helal olsun sana Müge hanım
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 12:12:36. #1.15#
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