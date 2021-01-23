Kızını ısıran köpeği ezdiği öne sürülen anne: "Köpeği kasıtlı ezmedim"
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Kızını ısıran köpeği ezdiği öne sürülen anne: "Köpeği kasıtlı ezmedim"

23.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:11
Kızını ısıran köpeği ezdiği öne sürülen anne:

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde köpeğini gezdiren kızı Begüm Çelik'in (19) bacağını ısıran komşularına ait köpeği aracıyla ezdiği öne sürülen Ayça Yüksel (41), sosyal medyadan linç edildiğini belirterek, "Köpeği kasıtlı ezmedim. Sosyal medyadan hakaret ve tehdit edenlerle yargıda hesaplaşacağım" dedi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde köpeğini gezdiren kızı Begüm Çelik'in (19) bacağını ısıran komşularına ait köpeği aracıyla ezdiği öne sürülen Ayça Yüksel (41), sosyal medyadan linç edildiğini belirterek, "Köpeği kasıtlı ezmedim. Sosyal medyadan hakaret ve tehdit edenlerle yargıda hesaplaşacağım" dedi.

Olay, 15 Ocak günü, Konacık Mahallesi Babürşah Sokak'taki bir sitede yaşandı. Köpeğini gezdirmeye çıkan Begüm Çelik, komşularının Terier cinsi köpeği tarafından bacağından ısırıldı. Durumdan haberdar olan anne Ayça Yüksel, hastaneye götürmek için kızının yanına geldi. Anne Yüksel, kızı ile kendi köpeklerini aldığı pikabını hareket ettirdiği sırada, Begüm'ü ısıran köpek, kamyonetin altında kalıp, yaralandı. Bu anlar, sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.  

'KÖPEĞİ KASITLI EZMEDİM'Tedavi altında olan köpeği kasıtlı ezmediğini savunan anne Ayça Yüksel, sosyal medyadan linç kampanyalarına maruz kaldığını söyledi. Kızını aracına bindirip, uzaklaştıkları sırada köpeğin aracın altına girdiğini belirten Yüksel, "Köpeği görme şansım yok. Arkadan aracı kovalıyordu. Köpeğe doğru manevram yok. Kızımın bacakları parçalandı. Bu yüzden rapor alındı. Olay yargıya taşındı. Video kayıtları var. Biz hayvansever aileyiz. Kızım sakat da kalabilirdi" dedi. Sosyal medyadan köpeği kasıtlı ezdiği iddialarının ortaya atılıp, linç edildiğini söyleyen Ayça Yüksel, "Bu kadar linç kampanyasından sonra ünlülerden özür bekliyorum. Bunu sayfalarında paylaşmalarını diliyorum. Zaten yargıya da taşındı. Yargısız infaza bir son verilmesini istiyorum. Çünkü biz mağduruz, mağdur tarafız. Olaydan sonra kızımı hastaneye götürdüm, rapor aldım. Ben karakoldayken zabıta zaten o aileye gidip, ceza uyguladı. Evet yasaklı hayvan değil ama saldırgan cins olduğu için zaten başı boş bırakamazlar. Durum bundan ibaret" diye konuştu.Bacağından ısırılan Begüm Çelik de "Yaşadığımız olaydan sonra hepimizin psikolojisi bozuldu. Hakaret ve tehdit edenlerin hepsinden özür bekliyoruz. Cezalarını zaten hukuk yoluyla arıyoruz. Yargıyla sonuca ulaşılacak" dedi.

Kızını ısıran köpeği ezdiği öne sürülen anne: 'Köpeği kasıtlı ezmedim'
Kızını ısıran köpeği ezdiği öne sürülen anne: 'Köpeği kasıtlı ezmedim'
Kızını ısıran köpeği ezdiği öne sürülen anne: 'Köpeği kasıtlı ezmedim'
Kızını ısıran köpeği ezdiği öne sürülen anne: 'Köpeği kasıtlı ezmedim'
Kızını ısıran köpeği ezdiği öne sürülen anne: 'Köpeği kasıtlı ezmedim'
Kızını ısıran köpeği ezdiği öne sürülen anne: 'Köpeği kasıtlı ezmedim'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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