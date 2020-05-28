Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü? Sunucu Meral Kaplan, olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Erhan Kanioğlu'nu çocuğunu kaçırmakla suçladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da seslenen Kaplan, "Nasıl bu kadar rahat hareket ediliyor. Ülkemiz Teksas'a mı döndü" ifadelerini kullandı.

Sunucu Meral Kaplan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak eski eşi Erhan Kanioğlu'nun kızlarını kaçırdığını iddia etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da seslenen Kaplan, "Soruşturma açıldığı halde, Sayın Süleyman Soylu, nasıl bu kadar rahat hareket ediliyor. Ülkemiz Teksas'a mı döndü?" ifadelerini kullandı.

Meral Kaplan açıklamasında, "Karantina sürecini fırsat kollayarak, adliyedeki durgunluktan dolayı, babası kızımı kaçırmıştır. 20 gündür hala getirmedi ve hala nerede olduğu bilinmiyor. Bodrum Gündoğan, İstanbul Sarıyer civarında kalma durumları var fakat polisler, kimse bulamıyor." dedi.

"KIZIM TEDİRGİNDİ"

Kaplan, "Kızımla bu sabah görüntülü konuştuğumda tedirgindi. 5 yaşındaki bir çocuğa psikolojik şiddet uygulanamaz. 3 senedir ben artık yapılanlardan yoruldum. Polislerin ve kanunların bana yardım edememesinden de. Kıbrıs vatandaşı bir adam kendi ülkemde bana bunları yaşatırken, benim devletim bana nasıl yardım edemez?" diyerek isyan etti.

"ÜLKEMİZ TEKSAS'A MI DÖNDÜ?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Kaplan, "Beni arayarak günlerdir, 'Karakollardasın, çocuğunu alamadın' diye dalga geçen, 'Boşuna uğraşma bizi bulmak için. Polisler de kanunlar da elimde' diye dalga geçen bu adam hakkında soruşturma açıldığı halde, Sayın Süleyman Soylu, nasıl bu kadar rahat hareket ediliyor. Ülkemiz Teksas'a mı döndü?" dedi.

"YARDIMINIZI BEKLİYORUM"

Kaplan sözlerini, "Kızım telefonda bana 'Anne ben gelemesem de gel al beni' dedi. Lütfen... Emniyet müdürleri dahil, yardımınızı bekliyorum. Bu son olsun. Bundan sonraki hayatımda imkanım el verdiği sürece mağdur kadınların yanında olacağım." şeklinde sonlandırdı.