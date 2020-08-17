Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı Geçtiğimiz sene ilk bebeği Leyla'yı kucağına alan Seda Bakan, önceki gün 1 yaşına giren kızının doğum gününü kutladı. Kızı için büyük organizasyon yapmayan Bakan, evde pasta yapıp ailesiyle kutlama yaptı. Oyuncunun mütevazi kutlaması sosyal medyada tam not aldı.

Müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan başarılı oyuncu Seda Bakan, kızı Leyla'nın 1. yaşını kutladı. Aile içinde küçük bir kutlama yapan oyuncu, gösterişsiz sade bir eğlence yaptığı için sevenleri tarafından övgü dolu yorumlar aldı.

HER ŞEYİYLE TAM NOT ALDI

Oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından ailecek çekildikleri kareleri "İyi ki doğmuş canım Leyla" notuyla yayınladı. 34 yaşındaki Bakan'ın fotoğrafları hayranlarından büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz sene de kızına 40 mevlidi okutan Bakan'ın büyük şekilli pasta yaptırmak yerine evde borcamda bir tatlı yapması sevenleri tarafından takdir edildi.

Twitter ve Instagram'da gündem olan Bakan için "Duruluk timsali", "Abartıdan sıyrılmış gerçek mutluluk" ve "Şovsuz çocuk yetiştiren ünlü" yorumları yapıldı.

İşte Seda Bakan için yapılan bazı yorumlar...