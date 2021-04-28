Kızına mont aldı, araba kazandı
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Kızına mont aldı, araba kazandı

İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER - Haberler | Yerel

Kızına mont aldı, araba kazandı -Katılmayı unuttuğu çekiliş için geri dönüp katıldı ve araba kazandı -Özer Ülker: -"Yıllardır bu tür çekilişlere katılıyorum, ilk defa şans yüzüme güldü" -Espark Alışveriş Merkezi Müdürü Berkay Damgacı;

Kızına mont aldı, araba kazandı

-Katılmayı unuttuğu çekiliş için geri dönüp katıldı ve araba kazandı

-Özer Ülker:

-"Yıllardır bu tür çekilişlere katılıyorum, ilk defa şans yüzüme güldü"

-Espark Alışveriş Merkezi Müdürü Berkay Damgacı;

-"Kızına aldığı mont ile elde ettiği 3 çekiliş hakkıyla büyük ödülün kazananı oldu"

ESKİŞEHİR - Espark Alışveriş Merkezi'nin büyük ödüllü çekilişinde kazananlara ödülleri verildi.

Geçtiğimiz 20 Mart 2021 tarihinde noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda gerçekleştirilen çekilişte büyük ödül olarak verilen arabayı Eskişehir'de yaşayan 48 yaşındaki Özer Ülker kazandı. Toplam 320 bin katılım hakkı ile gerçekleştirilen çekilişte Özer Ülker büyük ödülü 3 katılım hakkıyla kazandı. Diğer talihliler Mesut Sarıbardak elektrikli scooter, İrem Uslu ise tablet kazandı. Yapılan teslim töreniyle ödüller sahiplerine Espark Alışveriş Merkezi Müdürü Berkay Damgacı tarafından teslim edildi.

"Çekilişe katılmayı unuttum"

Kızlarına kışlık mont aldıktan sonra çekilişe katılmayı unuttuğunu ve daha sonra gelip çekilişe katıldığını söyleyen Özer Ülker, "Kızıma mont almıştım. Çok hızlı bir şekilde montu alıp çıktım. Aceleyle hareket ettiğim için çekilişe katılmayı unuttum. Sonradan tekrar gelip çekilişe katıldım. Çok mutluyuz. Yıllardır bu tür çekilişlere katılıyorum. İlk defa şans yüzüme güldü. Arabanın sahibi ben oldum. Beklemediğimiz bir şeydi. Bize çok büyük sürpriz oldu. Buradan Espark yönetimine ve çalışanlarına samimi davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çekilişi kazandığımız belli olunca bizlere her konuda yardımcı oldular" ifadelerini kullandı.

Büyük ödülü kazana talihli Özer Ülker'in eşi Nevla Ülker ise, "Sevinçten gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok mutlu olduk. Beklemiyorduk böyle bir şeyi" dedi.

"Kızına aldığı mont ile elde ettiği 3 çekiliş hakkıyla büyük ödülün kazananı oldu"

Espark Alışveriş Merkezi Müdürü Berkay Damgacı ise gerçekleştirdikleri çekilişin ardından şunları söyledi:

"Alışveriş merkezimizin bu yılki hediye çekilişini de tamamlamış bulunuyoruz. Yanımızda Özer bey var. Kendisi aracımızın talihlisi oldu. Kızına aldığı mont ile elde ettiği 3 çekiliş hakkıyla büyük ödülün kazananı oldu. Kendisine hayırlı olsun demek istiyorum. Kullandıkça bizleri hatırlasın. Espark Alışveriş Merkezi'nde çekilişlerimiz ve ziyaretçilerimize ödüllerimiz devam edecek."

Kızına mont aldı, araba kazandı
Kızına mont aldı, araba kazandı
Kızına mont aldı, araba kazandı
Kızına mont aldı, araba kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ FURKAN ÇETİNER

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