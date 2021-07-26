Kızına gözcülük yaptırıp, çelik kapıları 30 saniyede açan kadın kameralara yakalandı

Eskişehir'de bir kadının 30 saniyede çelik kapıları açarak dairelere girmesi, güvenlik kameralarına yansıdı. Bu sırada 7 yaşındaki kızına da gözcülük yaptıran şüphelinin girdiği evlerden yaklaşık 2 bin TL çaldığı öğrenildi. Gözaltına alınan kadının hırsızlık suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.