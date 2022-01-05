Kızına cinsel istismarda bulunan babaya 18 yıl 9 ay hapis

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da 7 yaşındaki kızına istismarda bulunduğu iddia edilen tutuklu sanık Ömer C., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıl 9 hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın cezasında hiçbir indirim uygulanmadı.

Olay, geçen yıl ağustos ayında Kepez ilçesinde meydana geldi. Olay tarihinde 7 yaşında olan B.C., kuzeni K.Ö.'ye, babasının özel bölgelerine dokunduğunu, kendi özel bölgesini de yine özel bölgesine dokundurduğunu söyledi. K.Ö., kuzeninin anlattıklarını B.C.'nin annesine anlattı. Bunun üzerine M.C. kızından, babasının yaptıklarını anlatmasını istedi. Küçük kız, kuzenine anlattıklarını annesine de aktardı. M.C., polise giderek eşi Ömer C.'den şikayetçi oldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Görülen davada sanığın özellikle eşine attığı mesajla suçunu ikrar ettiğine dikkat çeken mahkeme heyeti, Ömmer C.'yi kızına karşı 'cinsel istismar' suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın cezasında hiçbir indirim uygulamadı. Kararda ayrıca, sanığın eylemlerini zincirleme hareket ederek işlediğine dikkat çekildi.

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri

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