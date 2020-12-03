Kızıltepe Kaymakamlığı engelliler için video hazırladı
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Kızıltepe Kaymakamlığı engelliler için video hazırladı

03.12.2020 10:58 | Son Güncelleme: 03.12.2020 11:03
Kızıltepe Kaymakamlığı engelliler için video hazırladı

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı, Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel bir kamu spotu hazırladı.

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı, Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel bir kamu spotu hazırladı.

Kızıltepe Kaymakamlığı ve RAM'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için hazırladığı kamu spotunda Kaymakam Hüseyin Çam, İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan, İlçe Müftüsü Mahsum Taşçı, RAM Müdürü Mazhar Batıhan ve engelli vatandaşlar yer aldı. Toplumsal bilincin artmasını sağlamak ve farkındalık oluşturmak adına yapılan kamu spotunda engelli vatandaşlara dikkat çekildi. Engelli vatandaşların "Beni fark ettin mi?" sözleriyle başlayan video "Ben farkındayım, Biz farkındayız, Peki sen farkında mısın?" sözleriyle sona eriyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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