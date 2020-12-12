Kızılırmak Deltası'nda elektroşok cihazı ile ava suçüstü

SAMSUN'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, elektroşok cihazı ile suya elektrik vererek balık avı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilere toplam 39 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde meydana geldi. Yörükler Mahallesi Uzun Göl mevkiinde Yörükler Su Ürünleri Kooperatifi eski Başkanı Y.E. (53), 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan M.E. (49), ve H.C.E. (20), elektroşok cihazı ile balık avladıkları sırada devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine ve alanda görevli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı özel güvenlik ekibine güçlük çıkardı. Üç şüphelinin elektroşok cihazı ile suya elektrik akımı verip balıkları avladıkları belirlendi.

Yasak olan bu avlanma yöntemiyle suya elektrik verildiği anda sudaki tüm canlıların öldüğü ifade edildi. 3 şüpheli gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin kullandıkları 4 metre uzunluğundaki kayık ile avda kullanılan bir elektroşok cihazı, bir akü, iki balıkçı tulumu, bir çember ağ, bir malzeme çantası ve avlanan altı adet 2'şer kilo ağırlığındaki sazan balığına el konuldu.

Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan haklarında işlem yapılan 3 şüpheliye 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kişi başı 10 bin TL olmak üzere toplamda 30 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri nedeniyle de 3 bin 150'şer TL daha para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER