Kızıldaş pazarda maske dağıttı
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Mehmet Kızıldaş, Malatya, Arguvan, Güncel

Kızıldaş pazarda maske dağıttı

Malatya'nın Arguvan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, korona virüs ile mücadele kapsamında, pazarlara alış veriş için gelen vatandaşlara maske dağıttı.

22.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:47
Kızıldaş pazarda maske dağıttı

Malatya'nın Arguvan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, korona virüs ile mücadele kapsamında, pazarlara alış veriş için gelen vatandaşlara maske dağıttı.

Arguvan İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş yaptığı açıklamada, "Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile lk günden bu yana başta dezenfekte olmak üzere özellikle halkın yoğun olduğu pazar yerlerinde sıkı önlemler alıyoruz. Kamu binaları, halkın özel araçlarını dezenfekte eden ekipler, pazar yerlerinde de korona virüsle mücadele konusunda farkındalık çalışmaları yapılıyor. Pazar yerlerinde esnafların açtığı tezgahların arasında en az 3 metre uygulaması ile başlayan çalışmalar çerçevesinde vatandaşların alış verişlerinin ekipler tarafından Pazar yerleri girişlerinde el dezenfektanı hizmetinin yanı sıra örnek bir çalışmayla pazar yerlerinin girişleri tek bir noktadan geçişin sağlanıyor" dedi.

Bu arada, İlçe kaymakamı Abdullah Şahin'in talimatıyla banka market önlerinde birer kişi görevlendirdi ve pazar girişinde önlerinde sosyal mesafe konusunda görevliler vatandaşları sık sık uyarıyor. Böylece ilçede vatandaşlar alış verişlerini daha güvenli bir şekilde devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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