Kızılcık Şerbeti sezon finali 2. fragmanı neden yayınlanmadı?

Kızılcık Şerbeti sezon finali 2. fragmanı neden yayınlanmadı?
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 30 Mayıs Cuma akşamı ekranlara gelecek olan ve 3. sezon finali bölümünden bir sahne, yayın tarihinden önce sosyal medyaya sızdı. Peki, Kızılcık Şerbeti sezon finali 2. fragmanı neden yayınlanmadı?

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. kez sezon finali bölümüyle ekrana gelecek. 30 Mayıs'ta yayınlanacak Kızılcık Şerbeti sezon finalinden bir sahne sızdı. O görüntüler dizinin hayranlarını ayağa kaldırdı. Peki, Kızılcık Şerbeti sezon finali 2. fragmanı neden yayınlanmadı?

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finalinde, seyirciyi şoke edecek bir gelişme yaşanacak. Kulislerde konuşulan iddiaya göre; Kızılcık Şerbeti'nde Işıl ve Mustafa'nın yaşayacakları olay, tüm dizinin kaderini değiştirecek.

Psikolojisi iyice bozulan Mustafa, tüm dizinin kaderine yön verecek. Kulislerde konuşulan iddiaya göre; Mustafa, Işıl'a zarar verecek. Yine iddiaya göre, Işıl üzerinden Kızılcık Şerbeti'nde bir kez daha Görkem hikayesi işlenecek.

Geçtiğimiz sezon finalinde; tüm yaptıkları ortaya çıkan Görkem, Fatih'ten kaçmak isterken pencereden düşmüş ve Fatih suçlu bulunarak hapise girmişti. Şimdi benzer bir hikayenin Işıl ve Mustafa için olması bekleniyor.

Tıpkı Görkem gibi psikolojisi bozuk olan ve türlü türlü kumpaslar çeviren Işıl, ölümle burun buruna gelebilir. Bu duruma neden Mustafa olabilir ve Mustafa da, yeni sezonda hapise girebilir.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

Kızılcık Şerbeti, farklı kültürlere sahip olan iki ailenin hayatına odakalanıyor. Doğa ve Fatih, farklı kültürlere sahip olan iki ailenin çocuklarıdır. Dağa'nın hamlie kalmasının üzerine, çiftin yıldırım nikahıyla evlenmesinin ardından, hem Doğa ve Fatih hem de aileleri kendilerini türlü olayların içinde bulur.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ 2. FRAGMANI NEDEN YAYINLANMADI?

Kızılcık Şerbeti sezon finali 2. fragmanı neden yayınlanmadığına dair henüz resmi açıklama bulunmuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KARAKTERLERİ

Barış Kılıç… Ömer

Evrim Alasya… Kıvılcım

Ahmet Mümtaz Taylan… Abdullah

Sıla Türkoğlu… Doğa

Doğukan Güngör… Fatih

Ceren Yalazoğlu… Nursema

Şebnem Bozoklu… Meri

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç… Firaz

Feyza Civelek... Nilay

Ece İrtem....Işıl

Soydan Soydaş...Kayhan

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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