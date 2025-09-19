İzleyicilerin büyük bir tutkuyla takip ettiği dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle reyting listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Ancak son bölümlerde yaşanan gelişmeler, dizinin gidişatının değiştiği yönünde yorumlara neden oldu. Kızılcık Şerbeti senaryo değişti mi?

SENARYO DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI NEREDEN ÇIKTI?

Kızılcık Şerbeti'nde son dönemde bazı karakterlerin hikâyeden ani şekilde çıkarılması, bazı karakterlerin ise beklenmedik davranışlar sergilemesi, izleyicilerde "senaryo değişti" düşüncesini tetikledi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, senarist ekibin değiştiği ya da hikâyenin yönünün farklılaştırıldığı öne sürüldü.

Dizi yapım ekibinden resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, sektör kulislerinde reyting stratejisi nedeniyle senaryoda bazı düzenlemelere gidildiği konuşuluyor. Özellikle genç izleyici kitlesini çekmek amacıyla bazı karakterlerin öne çıkarıldığı ve dramatik çatışmaların artırıldığı belirtiliyor.

DİZİNİN REYTİNG YARIŞINDAKİ KONUMU ETKİLİ OLDU MU?

Türk televizyon sektöründe dizilerin uzun soluklu olabilmesi için reyting başarısı kritik öneme sahip. Kızılcık Şerbeti de yayınlandığı günden bu yana reytinglerde üst sıralarda yer almasına rağmen, son haftalarda yaşanan küçük düşüşler yapımcıları harekete geçirmiş olabilir.

Uzmanlar, dizinin izlenme oranlarını artırmak için hikâyede sürpriz hamleler yapılmasının olağan olduğunu vurguluyor. Bu tür hamleler, izleyicide merak duygusunu artırarak sadakati güçlendirmeyi amaçlıyor. Dolayısıyla, senaryoda yapılan olası değişiklikler tamamen ticari ve stratejik sebeplerle açıklanabilir.

KARAKTER GELİŞİMLERİNDE GÖZLE GÖRÜLÜR DEĞİŞİM

Son bölümlerde özellikle ana karakterlerin duygu dünyalarında yaşanan ani değişimler dikkat çekti. Daha önce sakin ve kontrollü görünen bazı karakterlerin bir anda agresif tavırlar sergilemesi, seyircilerde "bu karakter böyle değildi" yorumlarına yol açtı.

Senaryo değişmiş olsa da olmasa da, karakter gelişimindeki bu farklılıklar dizinin dramatik dozunu artırdı. Bu da izleyiciyi her bölümde yeni sürprizlere hazırlıklı olmaya yönlendiriyor. Karakter dönüşümleri, dizinin ilerleyen bölümlerinde yeni çatışmaların habercisi olarak görülüyor.

TANITIM GECİKTİ: YENİ SAHNELER YAZILIYOR

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, dizide Doğa-Firaz ilişkisine dair yeni sahneler yazıldığı için tanıtım gecikti. Bu gelişme, dizinin yeni bölümünün yayın sürecini doğrudan etkiledi ve fragmanın yayın tarihinin ertelenmesine yol açtı.

GOLD FİLM'DEN RTÜK İNCELEMESİNE YANIT

Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Gold Film, RTÜK'ün başlattığı incelemeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmaktayız" ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, yapım ekibinin kamuoyuna güven verme çabasının bir parçası olarak değerlendirildi.

FRAGMAN TÜM PLATFORMLARDAN KALDIRILDI

RTÜK'ün inceleme kararının ardından, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanı tüm dijital platformlardan kaldırıldı. Bu karar, dizinin tanıtım sürecinde beklenmedik bir duraklamaya neden oldu.

SENARİST MERVE GÖNTEM GÖZALTINA ALINDI

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem'in, BluTV'de yayınlanan "Çıplak" dizisindeki kurgusal karakter Eylül hakkında yıllar önce sosyal medyada verdiği bir yanıt yeniden gündem oldu. Bu paylaşım nedeniyle Göntem, "fuhuşa teşvik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla gözaltına alındı. Göntem, yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.