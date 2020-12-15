Kızılcık şerbeti nasıl yapılır? Kızılcık şerbeti malzemeleri nelerdir? Kızılcık şerbeti nasıl yapılır?

Masumlar Apartmanı'nda bu hafta buruk bir kızılcık şerbeti yapılacak. Kızılcık şerbeti nasıl yapılır? Kızılcık şerbeti malzemeleri nelerdir? Kızılcık şerbeti nasıl yapılır?

Masumlar Apartmanı'nda bu hafta buruk bir kızılcık şerbeti yapılacak. Tabi önce kızılcığımızın olması gerekiyor. Kızılcık şerbeti nasıl yapılır? Kızılcık şerbeti malzemeleri nelerdir? Kızılcık şerbeti nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ MALZEMELERİ

1 kg kızılcık

Su

1/2 (yarım) kg şeker

üzerini 2-3 parmak geçecek kadar su

KIZILCIK ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Kızılcıkları yıkayıp üzerini 2-3 parmak geçecek kadar su ekleyip ocağa koyuyoruz.

Kaynamaya başladıktan sonra kızılcıklar patlayıp rengini suya verecek kadar kaynatıyoruz Bu süre yaklaşık 10-12 dk.

Sonra ocağı kapatıp soğutmaya bırakıyoruz. (Az kaynatmamızın sebebi rengini korumak için).

Soğuyan kızılcıkları sık bir tülbentten geçirerek suyunu çıkarıyoruz. Tülbent kullanmamızın sebebi içine tortu gitmemesi.

Sıktığımız kızılcık suyunu şekerle birlikte yeniden ocağa alıyoruz ve yaklaşık 1 saat pekmez kıvamı alana dek kaynatıyoruz.

Soğuyunca şişelere doldurup dolapta saklıyoruz.

İçmek istediğinizde 1 bardak kızılcık konsantresine 4 bardak su ilavesi ile içebilirsiniz Şekerini de damak tadınıza göre ayarlayınız. Afiyet olsun…