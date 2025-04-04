Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı? 4 Nisan bu akşam Kızılcık Şerbeti var var mı?

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya gibi güçlü isimlerin paylaştığı dizi, her hafta reytinglerde zirveye oynuyor. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümleri hem aile içi ilişkiler hem de toplumsal sorunları ele alışıyla dikkat çekiyor. Peki, 4 Nisan 2025 Kızılcık Şerbeti var mı? 4 Nisan bu akşam Kızılcık Şerbeti var var mı? İşte detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ BU HAFTA VAR MI?

Kızılcık Şerbeti 95. bölümüyle 4 Nisan 2025 Cuma günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak.

Kızılcık Şerbeti

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdullah'ın sırrını öğrenen Nilay, her ne kadar Abdullah tarafından korkutulsa da bu sırla nasıl yaşayacağını bilmez. Konuyu sadece Zülkar ve Sevtap ile paylaşır. Pembe'ye söylemeye henüz hazır değildir. Evde ise Abdullah ile arasında büyük bir gerilim olacaktır. Firaz ve Nursema, Kıvılcım'ın evine sığınmışlardır. Kıvılcım olayın büyümemesi için Ömer'den yardım ister. Ancak onların, Kıvılcım'ın yanında olduğunu öğrenen Asude konuya el koyar ve Nursema ile Firaz'ı yanına aldırır. Harcamaları abarttığı için Fatih tarafından veto yiyince kredi çeken Doğa'nın başına bu nedenle büyük bir bela gelir. Kıvılcım ve Ömer'in ilişkisi rayına oturmuş gayet iyi giderken Kıvılcım'ın hamileliği ilgili yaşadığı bir sorun ikisini de büyük üzüntüye sokar.

KIZILCIK ŞERBETİ 95. BÖLÜM