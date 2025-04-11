Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı?
Her hafta milyonları ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti izleyicileri, 11 Nisan 2025 Cuma günü dizinin yeni bölümü yayınlanacak mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Kızılcık Şerbeti bu akşam yayın akışında yer alıyor mu sorusu da dizi takipçileri tarafından sıklıkla araştırılıyor.
Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı sorusu, dizinin sadık izleyicileri için oldukça önemli. Özellikle cuma akşamlarını diziyle özdeşleştiren seyirciler, yeni bölümü heyecanla bekliyor. Kızılcık Şerbeti bu akşam Show TV ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Birçok kişi, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? sorusunun cevabını araştırıyor.
KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?
Kızılcık Şerbeti bu akşam, 11 Nisan 2025 Cuma günü, yeni bölümüyle Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Dizi, saat 20:00'de başlayacak.
KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kıvılcım'ın geçirdiği rahatsızlık bebeğe bir zarar vermeden atlatılmıştır. Başta Kıvılcım ve Ömer olmak üzere herkes son derece mutlu olur. Doğa ve Fatih'in temelli olarak eve dönmüş olmaları Pembe ve Nilay'ın eline büyük bir koz vermiştir. Her ikisi de her fırsatta Doğa'ya yüklenecektir. Bu arada ödediği tatil parasını geri almak için harekete geçen Doğa, yapacağı işlerle başını bir kez daha belaya sokacaktır. Nursema ve Firaz, Asude'nin yanında yaşamaya devam etmektedir. Firaz her fırsatta karısına olan düşkünlüğünü sergileyecek güzel şeyler yapar. Oteldeki hareketlilikten gözü korkan Abdullah, Işıl ile yaşayacakları bir ev tutar. Işıl çok mutlu olacaktır. Abdullah'ın sırrını bir süre saklayan Nilay, daha fazla dayanamaz ve Pembe'ye söyler. Haberi duyunca yıkılan Pembe hızla bir intikam planının peşine düşecektir.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – Bu Sabah
10:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
00:15 – Deha
02:30 – Siyah Kalp
04:45 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)