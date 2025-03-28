Kızılcık Şerbeti 95. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle!

Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti 95. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti 95. bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti 95. bölüm fragmanı izlemek için merakla araştırıyor. Kızılcık Şerbeti yayınlandığı son bölümde yine çarpıcı bir son ile bitti. İzleyenler heyecanla Kızılcık Şerbeti 95. bölüm fragmanı araştırıyor. Kızılcık Şerbeti 95. bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 95. bölüm fragmanı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ 95. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 95. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kızılcık Şerbeti 95. bölümde izleyicileri yine heyecan dolu anlar bekliyor. Yeni bölümde karakterler arasındaki ilişkiler daha da karmaşık hale geliyor ve dizinin gidişatını etkileyecek büyük kararlar alınacak. Kızılcık Şerbeti fragmanlarını Show TV platformlarından takip edebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü, 28 Mart Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda Abdullah'ın Işıl'la olan gizli ilişkisini geçtiğimiz bölüm öğrenen Nilay'ın, Pembe'ye gerçekleri anlatıp anlatmayacağı merak konusu oluyor. Aynı zamanda Ömer'in deAbdullah'ı otele gitmene gerek yok sözleriyle uyardığı tanıtımla Abdullah'ın Işıl'la birlikte yeni bir evde yaşama planları yaptığı ortaya çıkıyor. Asude, Nursema ve Firaz'ı evinden ağırlayarak son bir şans verdiğini açıklarken hem Fatih'in hem de Kıvılcım'ın harcama konusunda Doğa'yı uyarmaları dikkat çekiyor. Yayınlanan tanıtımın finaline ise hamile olan Kıvılcım'ın yaşadığı kan kaybı damga vuruyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdullah, Nursema'nın evden kaçmasına öfkelenirken Nilay'ın Meri'yle arasındaki suların durulmayacağının sinyalleri veriliyor. Nursema ve Firaz'ın beraber kaçması heyecan uyandırırken ne yapacakları akıllarda soru işareti bırakıyor. Kıvılcım ise Doğa'nın kendisine çeki düzen vermesini istiyor. Tanıtımın finalinde Kıvılcım'ın, Abdullah ile Işıl'ın yakınlaşmasını görmesiyle neler yaşanacağı yeni bölüme olan merakı arttırıyor.