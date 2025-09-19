Kızılcık Şerbeti 105. bölüm son bölüm tek parça full hd izleme linki var mı?

Kızılcık Şerbeti, Gold Film tarafından hazırlanan ve ilk bölümü 13 Ekim 2022'de yayımlanan bir Gold Film imzalı ve ilk bölümü 13 Ekim 2022'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti, Türk televizyonlarının dikkat çeken dram yapımları arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği dizinin senaryosu, Melis Civelek'in kaleminden çıkıyor. Yayınlandığı her hafta gündeme oturan yapım, Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Seyirciler, hem eski bölümlerde yaşananları hatırlamak hem de yeni bölümü izlemek için araştırmalarını sürdürüyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDE YENİ BÖLÜM HEYECANI

Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan son bölüm fragmanı, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Tanıtımda Kıvılcım, Ömer, Abdullah ve Işıl aynı masada buluşurken gerilim tırmanıyor. Fatih, Doğa'dan beklediği ilgiyi göremezken; Nursema, Firaz ile aralarındaki buzları eritmeye çalışıyor. Şirkette Asil ve Fatih arasında süren güç mücadelesi giderek sertleşirken, fragmanın sonunda Işıl'ın okuttuğu bir kod sonrası ekrana yansıyan "Katil olduğunu biliyorum" mesajı büyük şaşkınlık yaratıyor. Bu gelişmelerin ardından izleyiciler, Abdullah'ın gerçekleri öğrenip öğrenemeyeceğini merak ediyor.

104. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kızılcık Şerbeti'nin 104. bölümünde, final sahnesinin üzerinden aylar geçmiştir. Herkes hayatına kaldığı yerden devam ediyormuş gibi görünse de yaşananların izleri hâlâ sürmektedir. Abdullah bu süreçte kendini sorgulamış, inancına daha çok sarılmış ve Umre'ye gitmiştir. İşlerin başında artık Fatih vardır ve zamanla güç sarhoşluğu yaşamaya başlamıştır. Kıvılcım, yaşadığı stres nedeniyle erken doğum yapmış, bebeği küçük doğduğu için kuvözde tutulmaktadır. Bu durum, Kıvılcım ile Ömer'in arasını açarken, Ünal ailesine karşı gerginliği artırmıştır. Mustafa tedavi için akıl hastanesine yatırılmış, Nilay ise yaşadığı travma sonrası ailesinin yanına dönmüştür. Her şey normale dönüyor gibi görünse de büyük bir sürpriz herkesi beklemektedir.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları Doğa ve Fatih'in evliliği etrafında şekillenen olayları konu alıyor. Bu evlilik, iki aile arasında kültürel çatışmaları da beraberinde getiriyor. Defne'nin Fatih'e yakınlaşma çabaları Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçekler ortaya çıkıyor. Beril'in Sönmez'i kaçırıp ardından intihar etmesi aileleri sarsarken, Mustafa'nın Nilay'a karşı sergilediği sert tavırlar tepki çekiyor. Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun ortaya çıkması ise olayları daha da karmaşık hale getiriyor. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın öğrendiklerini Nursema'ya aktarması, yeni krizlerin fitilini ateşliyor.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı Oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

YAYIN DETAYLARI

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümleri her hafta Show TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Ayrıca bölümler ve tekrar yayınlar, kanalın resmi internet platformu üzerinden çevrim içi olarak takip edilebiliyor.