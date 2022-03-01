Kızılcahamam temmuzda Off-Road Şampiyonasına ev sahipliği yapacak - Haberler

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Kızılcahamam temmuzda Off-Road Şampiyonasına ev sahipliği yapacak

AA, Osman Karaslan - Güncel
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Kızılcahamam temmuzda Off-Road Şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2022 Türkiye Ulusal Off-Road Şampiyonası, 1-3 Temmuz'da yapılacak.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2022 Türkiye Ulusal Off-Road Şampiyonası, 1-3 Temmuz'da yapılacak.

Antalya'dan başlayacak şampiyonanın 3. ayağı, Ankara Doğa Sporları ve Off-Road Kulübünce (ANDOFF) Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesinin de katkılarıyla 1-3 Temmuz'da Demirciören Mahallesi'nde bulunan off-road pistinde gerçekleştirilecek.

İlçede bu yıl ikincisi yapılacak organizasyon, 1 Temmuz Cuma günü teknik kontrol ve antrenmanlarla başlayacak, 2 Temmuz Cumartesi günü orman etabı geçilecek, 3 Temmuz Pazar günü engel etabıyla yarış tamamlanacak.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Geçtiğimiz yıl ülke çapında büyük ilgi gören Türkiye Off-Road Şampiyonasının Kızılcahamam ayağını sizlerden gelen yoğun istek üzerine bu yıl da düzenliyoruz." dedi.

AA / Osman Karaslan - Güncel

Kızılcahamam, Antalya, Türkiye, Ankara, Güncel, Haberler

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