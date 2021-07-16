Kızılcahamam Tek Yürek Oldu
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Kızılcahamam Tek Yürek Oldu

Kızılcahamam Tek Yürek Oldu
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15 Temmuz Anma Etkinlikleri, bugün Belediyemiz önünde devam etti.

15 Temmuz Anma Etkinlikleri, bugün Belediyemiz önünde devam etti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin beşinci yıl dönümü sebebiyle Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Kızılcahamam Belediyesi önündeki Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Delimehmet, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Dursun, kurum müdürleri, 15 Temmuz şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kuran-ı Kerim, ilahiler okundu ve dua edildi. Ardından ise Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar konuşma yaparak; Aziz milletimizin hain FETÖ darbe girişimine izin vermediği, bu ihanet şebekesinin ülkemizi işgal planlarına karşı birlik içinde olarak, dimdik durduğumuz gündür 15 Temmuz"Türkiye Geçilmez" dediğimiz, ülkemizin tarihine yeni bir altın harflerle yazılan destandır 15 Temmuz…Bu kutlu zaferin 5. Yıldönümünde Belediyemiz önünde halkımızın yoğun katılımı ile anma etkinliğimizi düzenledik. Bizlere düşen 15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak ve bu ruhu ilelebet yaşatmaktır. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aileleri ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum dedi. İlçe Kaymakamı Can Aksoy yaptığı konuşmada; Karanlık gecenin aslan yürekli cengaverlerine selam olsun. Aziz şehitlerim. Bu millet 15 temmuz gecesi kahramanca duruşunuzu asla unutmayacak. Canınızı feda ettiğiniz tüm değerlere ne pahasına olursa olsun sahip çıkacak. İsimleriniz okullarımızda, sokaklarımızda, caddelerimizde yaşayacak ve hainlerin yüzlerine her daim çarpacak. Gün gelir de bir gün vazife bizlere de düşerse, düştüğünüz yerden ayağa kalkacak ve siperlerdeki yerimizi alacağız. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Ruhunuz şad olsun. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik günümüzün uyanışımıza, dirilişimize vesile olmasını Yüce Allahtan niyaz ederim dedi. Sinevizyon gösterisi ile program sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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