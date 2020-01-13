Kızılcahamam Kaymakamlığından faaliyet bilgilendirme toplantısı

13.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:52

Kızılcahamam Kaymakamlığınca 2019-2020 faaliyet bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Halk Eğitim Merkezinde Kaymakamı Can Aksoy başkanlığında düzenlenen toplantıda, gerçekleştirilen ve yapılması planlanan projeler ve bütçe görüşüldü.

Toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve ilçedeki tüm kurumların temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA