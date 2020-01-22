Kızılcahamam'da yaptırılan atık merkezinde sona gelindi
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Kızılcahamam'da yaptırılan atık merkezinde sona gelindi

Kızılcahamam ilçesinde yaptırılan "1. Sınıf Atık Getirme Merkezi"nin en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

22.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:30
Kızılcahamam'da yaptırılan atık merkezinde sona gelindi

ilçesinde yaptırılan "1. Sınıf Atık Getirme Merkezi"nin en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı ve Kaymakam , 'nde yapımı süren merkezde incelemelerde bulundu.

Acar, burada yaptığı açıklamada, tesisin kısa sürede faaliyete geçeceğini söyledi.

Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü anlatan Acar, "Pilot bölge olan ilçemiz bu konuda çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Vatandaşlarımızın da duyarlılık ve destekleri ile proje çalışmaları çok kısa sürede iyi bir noktaya geldi." dedi.

Kaynak: AA
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