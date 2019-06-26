Kızılcahamam'da TÜBİTAK projesi hayata geçirildi

Kızılcahamam Çamlıdere Jeoparkı'nda 'Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Yolu ile Sistemsel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi' adlı TÜBİTAK projesi, 17-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı, Kızılcahamam ve Etimesgut Belediyeleri ve Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilen proje, üstün yetenekli öğrencilerin sürdürülebilir kalkınma kavramı ile buluşmalarını, önemini fark etmelerini, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için kimlerin neyi, ne zaman, nerede, nasıl ve neden yapmaları gerektiği ile ilgili merak duygularını harekete geçirmeyi, araştırma yapmalarını, sorgulamalarını ve öğrenmek için motive olmalarını sağlamayı amaçlıyor. Projede deneysel uygulamalar, gözlemler, oyunlar, sanatsal faaliyetler, saha çalışmaları, spor etkinlikleri ve daha pek çok öğretici eğitim ve öğretim yöntemine yer verildi. Projenin temel hedefine ulaşabilmek için hazırlanan etkinliklerle katılımcıların sistemsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Projeye Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi'ne devam eden 20 üstün yetenekli 7'nci sınıf öğrencisi katıldı. Katılımcıların jeopark bölgesindeki incelemelerinden yola çıkarak sistemlerin sadece doğadaki ilişkileri değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve ekolojik sistemler arasındaki ilişkileri de kapsadığını ve sürdürülebilir kalkınma için bu sistemlerin birbirine bağlı olduğunu ve döngüsel kalıplara sahip olduklarını fark etmeleri sağlanmaya çalışıldı. Projede UNESCO'nun küresel jeoparkların sürdürülebilir kalkınmanın 17 hedefinden sekizini gerçekleştirmek amacıyla Kızılcahamam-Çamlıdere Jeoparkı seçildi. Proje kapsamında Kızılcahamam'a gelen katılımcılar, şahit oldukları doğal ve tarihi güzellikleri çevreleriyle paylaştı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da destekleriyle projenin başarıyla sonuçlanmasında büyük rol oynadı. Aynı zamanda Kızılcahamam Belediyesi Turizm ve Tanıtım Koordinatörü Ali İhsan Kayabaşıoğlu'nun ve ekibinin yol gösterici tutumları ve yardımseverlikleri projede karşılaşılan güçlüklerin aşılmasında büyük kolaylık sağladı. - ANKARA

Kaynak: İHA