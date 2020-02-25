Kızılcahamam'da muhtarlar toplandı
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Kızılcahamam'da muhtarlar toplandı

Kızılcahamam ilçesinde muhtarların şubat ayı toplantısı yapıldı.

25.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:26
Kızılcahamam'da muhtarlar toplandı

ilçesinde muhtarların şubat ayı toplantısı yapıldı.

Kaymakam başkanlığında Akdoğan Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı , Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey ve muhtarlar katıldı.

Acar, toplantının hayırlı olması temennisinde bulunarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Muhtarlar toplantıda sorunlarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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