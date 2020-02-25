Kızılcahamam'da muhtarlar toplandı
Kızılcahamam ilçesinde muhtarların şubat ayı toplantısı yapıldı.
Kızılcahamam ilçesinde muhtarların şubat ayı toplantısı yapıldı.
Kaymakam Can Aksoy başkanlığında Akdoğan Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey ve muhtarlar katıldı.
Acar, toplantının hayırlı olması temennisinde bulunarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Muhtarlar toplantıda sorunlarını dile getirdi.
Kaynak: AA