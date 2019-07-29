Kızılcahamam'da mahalle ziyaretleri başladı

Kızılcahamam Velediye Başkan Süleyman Acar, haftada bir gün gerçekleşecek olan mahalle ziyaretlerine başladı.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, Belediye Meclis Üyesi Dursun Barun ile birlikte, Eğerli Dereköy, Eğerli Alören, Başköy, Değirmenciler, Semer ve Semer Orta mahallelerine ziyarette bulunarak, mahallelerin sorunlarını dinlediler.

Başkan Acar, "Amacımız mahallelerimizin sıkıntılarını, önerilerini dinleyerek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak" dedi.

Gönül belediyeciliği anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden Başkan Acar, mahallelerin sorunlarının çözümü noktasında ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını belirtti.

Mahallelerde yaşan vatandaşlar, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkür ettiler.

Kaynak: AA