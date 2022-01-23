Kızılcahamam'da 250 doğasever kamp yaptı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Şahinler Tabiat Parkı'na gelen 250 doğasever, 2 gün kamp yaptı.
KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Şahinler Tabiat Parkı'na gelen 250 doğasever, 2 gün kamp yaptı.
Yemyeşil ormanlar içinde 1200 rakımlı park, kış aylarında eşsiz manzarası, temiz havası ve doğal güzellikleriyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Sosyal medya aracılığıyla haberleşerek bir araya gelen 250 doğasever, soğuk havaya rağmen geceyi karlarla kaplı parkta çadırda geçirdi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, kampa gelerek doğaseverleri ziyaret etti.