Kızılcahamam Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği - Haberler
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Kızılcahamam Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği

AA / Osman Karaslan - Haberler | Güncel
Kızılcahamam Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Yüksekokulu öğrencilerine barınma desteği vereceklerini bildirdi.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Yüksekokulu öğrencilerine barınma desteği vereceklerini bildirdi.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üniversite eğitimi için Kızılcahamam'a gelen ve barınma sıkıntısı yaşayan öğrencileri belediyeye ait tesislerde misafir etmeye hazır olduklarını belirtti.

Acar, paylaşımında, "Öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bugün Ankara Üniversitesi Meslek Yüksekokulumuzu kazanan öğrencilerimizi ve yüksekokul akademisyenlerimizi belediyemizde ağırlardık. Gençlerimize güzel bir müjde verdik. İlçemizdeki Meslek Yüksekokulumuzu kazanan ve barınma sorunu yaşayan öğrencilerimize belediye tesislerimizin kapıları sonuna kadar açık. Kızılcahamam'da okumayı seçen öğrencilerimiz ile tüm imkanlarımızı paylaşmaya hazırız." ifadelerini aktardı.

Kızılcahamam Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği

Kızılcahamam Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği

Kızılcahamam Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği

AA / Osman Karaslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kızılcahamam Belediyesinden üniversite öğrencilerine barınma desteği - Haberler
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