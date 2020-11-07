Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a Ağrı'dan ziyaret
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Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a Ağrı'dan ziyaret

07.11.2020 12:59 | Son Güncelleme: 07.11.2020 13:02
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a Ağrı'dan ziyaret

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı Ağrı Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir makamında ziyaret etti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman AcarAğrı Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir makamında ziyaret etti.

Ağrı Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı Yasin Asiler ile birlikte Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Başkan Acar ziyaretlerinden dolayı Taşdemir ve Asiler'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan

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