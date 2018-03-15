Kızılcahamam Belediye Başkanı Güney, Vatandaşlarla Buluştu

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Belediye Binası Nikah Salonu'nda gerçekleştirdiği "Halk Günü" toplantısında ilçe merkezi ve mahallelerdeki vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını, taleplerini ve önerilerini dinledi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Güney, ilçe sakinleri ile Halk Günü toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, özellikle işsizlik, park sorunları, kentsel dönüşüm ve yardım konularında talep ve öneriler geldi.

Başkan Muhittin Güney, vatandaşların özel sorunlarını da dinleyerek tüm bu görüşmeler neticesinde konu ile ilgili görevli personele talimat verdi ve bir an önce sıkıntı olan konuların giderilmesini istedi.

Vatandaşlar düzenlenen toplantı ve genel olarak yapılan hizmetlerle ilgili teşekkürlerini, başarı dileklerini ileterek her konuda yanlarında hissettikleri Belediye Başkanına memnuniyetlerini dile getirdi. - ANKARA