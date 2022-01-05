Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar öğrencilerle buluştu

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Orhangazi Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik düzenlenen Kariyer Günleri Buluşmaları adlı etkinliğe konuk oldu.

Ortaöğretim öğrencileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Acar, etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Çocuklara hayalleri ve hedeflerinin olması gerektiğini anlatan Acar, "Nasıl bir ülke istiyorsunuz, nasıl bir kent istiyorsunuz, bunu devamlı kendi içinizde yorumlayın ve hayal kurun. Toplumumuza hizmet etmek için siyasetçi olmanız gerekmiyor. Sevdiğiniz mesleğe yönelerek ülkemize ve milletimize hizmet edebilirsiniz. Kendinizi yetiştirin, okuyun ve üretken olmaya yönelin. Eminim ki sizler günün teknolojisini kullanarak bizlere de katkı sağlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Program sonrasında Başkan Acar, öğrencilerle masa tenisi oynadı, belediye tarafından okula yaptırılan bocce sahasının açılışını yaptı.

AA / Osman Karaslan - Son Dakika Haberleri

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