Kızılay Şube Başkanı kazada yaralandı
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Kızılay Şube Başkanı kazada yaralandı

Kızılay Şube Başkanı kazada yaralandı Vali Akbıyık, yaralı başkanı ziyaret etti Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, meydana gelen trafik kazasında yaralanan Kızılay Derneği Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt ve diğer yaralıları hastanede ziyaret etti.

11.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:36

Kızılay Şube Başkanı kazada yaralandı

Vali Akbıyık, yaralı başkanı ziyaret etti

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, meydana gelen trafik kazasında yaralanan Kızılay Derneği Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt ve diğer yaralıları hastanede ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Hakkari-Van karayolunda bir taksi ile Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt'un kullandığı aracın çarpışması sonucu her iki araçta bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altında bulunan yaralıları ziyaret etti. Vali Akbıyık ve beraberindekiler, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ve Hastane Müdürü Nejdet Demir'den de yaralılar hakkında bilgi aldı.

Başkan Bozkurt ve buradaki yaralıları ziyaret eden Vali Akbıyık, kazazedelere 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Bir süre Başkan Bozkurt ile sohbet eden Vali Akbıyık, Türk Kızılay Derneğinin 152. kuruluş yıldönümü de kutladı.

Acil serviste bulunan yaralıları da ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Vali Akbıyık, daha sonra hastaneden ayrıldı.

Kızılay Şube Başkanı kazada yaralandı

Kaynak: İHA

Manşet

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