Kızılay sel bölgesinde yemek ve yardım malzemesi dağıtmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızılay sel bölgesinde yemek ve yardım malzemesi dağıtmaya devam ediyor

Kızılay sel bölgesinde yemek ve yardım malzemesi dağıtmaya devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketin ardından Kızılay tüm imkanlarını seferber ederek Sinop, Bartın, ve Kastamonu'da 1091 afet uzmanı ve gönüllüsü ile yardım çalışmalarına büyük katkı sağlıyor.

Batı Karadeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketin ardından Kızılay tüm imkanlarını seferber ederek Sinop, Bartın, ve Kastamonu'da 1091 afet uzmanı ve gönüllüsü ile yardım çalışmalarına büyük katkı sağlıyor.  Selden etkilenen vatandaşlara gün boyunca su, sıcak yemek ve ikramlık dağıtımı yapan Kızılay, psikososyal destek çalışmalarını da yürütüyor.

Kızılay, selden etkilenen 142 binden fazla kişiye insani yardım ulaştırdı. Bin 91 afet uzmanı ve gönüllü ile çalışmalarını devam ettiriyor. 9 ikram aracı ve 49 operasyon aracı bölgede destek veriyor. 97 binden fazla kişiye sıcak yemek dağıttı, 44 binden fazla kumanya ile beslenme hizmeti verdi. 50 binden fazla ikramlık malzeme ve 850 bin litreden fazla temiz su dağıtımı gerçekleştirdi.

Kızılay Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık'taki yardım çalışmalarının yanı sıra selden etkilenen köylere de su, ekmek, gıda ve hijyen malzemesi ulaştırıyor. Ulaşılamayan köylere Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterlerle yardım malzemesi dağıtıyor. Kızılay da helikopterlere yardım sevkini sağlıyor. Ayrıca psikososyal destek ekipleri ile afetin olumsuz etkilerini en aza indirmek için sahada çalışmalarını sürdüren Kızılay afetzede ailelere ulaşarak psikososyal destek sağlıyor.


Kızılay sel bölgesinde yemek ve yardım malzemesi dağıtmaya devam ediyor
Kızılay sel bölgesinde yemek ve yardım malzemesi dağıtmaya devam ediyor
Kızılay sel bölgesinde yemek ve yardım malzemesi dağıtmaya devam ediyor
Kızılay sel bölgesinde yemek ve yardım malzemesi dağıtmaya devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Batı Karadeniz'deki sel) Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı.'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Batı Karadeniz'deki sel) Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Batı Karadeniz'deki sel) Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Batı Karadeniz'deki sel) Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Hande Erçel Burcu Esmersoy Berdan Mardini
Spor Muslera Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kızılay sel bölgesinde yemek ve yardım malzemesi dağıtmaya devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 14:40:21. #1.16#

title