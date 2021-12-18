Kızılay Ordu'da gönüllere dokunmaya devam ediyor

ORDU (İHA) - Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşların kan ihtiyacını karşılayan Türk Kızılay'ı sadece kan bağışı çalışmaları ile değil vatandaşlara yaptığı nakdi, erzak, eşya ve ev yardımları ile de gönüllere dokunuyor.

Ordu'da Kızılay yıl boyunca yardımlarını kesintisiz sürdürdü. Bu kapsamda yangında evini kaybeden veya evinde hasar oluşan bu durumdan da yanabilecek durumda olmayan evleri onardı, ihtiyaç sahiplerine erzak, mobilya, kıyafet, yiyecek yardımları yaptı.

Kızılay'ın Ordu'daki 1 yıllık çalışmaları Kızılay Ordu Şubesi Başkanı Fatma Birnur Enginyurt anlattı. Fatma Birnur Enginyurt Ordu ilinin tüm illerine yardım eli uzatmak için tüm ilçelerde teşkilatlanmaların tamamlandığını ifade etti.

Altınordu ilçesinde sabit bir kan alma birimi oluşturulduğunu belirten Enginyurt, "Daha önceleri orada çadırımız bulunuyordu. Çadır hem görüntü itibarıyla hem de sadece yaz aylarında yaz aylarında hizmet verebiliyorduk, şimdi kalıcı daha güzel sabit bir noktamız oldu. Bu yüzden de desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruz" dedi.

"Ordu'da Kan stokları alarm veriyor"

"Bağışlarımız çok az. Biz Ordu'da günlük 100 civarında hastanın kan türevi ihtiyacını karşılıyoruz ve artık bu talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Hastalarımızı mağdur etmememiz gerekiyor çünkü kan ihtiyacı karşılanmazsa ölümle sonuçlana biliyor" diyerek kan stoklarının alarm verdiğine dikkat çeken Enginyurt, kan bağışı yapmaları konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

Enginyurt, Kızılay olarak vatandaşların ihtiyaçlarının da giderilmesi konusunda yarımların yapıldığını söyledi. - ORDU