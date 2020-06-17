Kızılay, iyilik hareketi ile dünyaya örnek oluyor Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz, Kızılay Bursa Şubesi'ni ziyaret etti.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz, Kızılay Bursa Şubesi'ni ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz, Türk Kızılay Bursa Şubesi yönetimini ziyaret etti. Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç'un da katıldığı ziyarette Şube Başkanı Davut Gürkan'ın nezaretinde, şube yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Ziyarette konuşan Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Naci Yorulmaz, Türk Kızılay Bursa Şubesi'nin çalışmalarını yakından ve takdirle takip ettiğini belirtti. Dr. Naci Yorulmaz, bağışçılarının destekleri ile tüm dünyaya umut olan Türk Kızılay'ın kurduğu iyilik köprüsünün en güçlü ayaklarından birinin, Bursa Şubesi olduğunu söyledi.

Dr. Naci Yorulmaz, ilk günden bu yana pandemi ile mücadele sürecinde Türk Kızılay'ın merhamet eline güç veren, bu zor günlerde umut olup yüzleri güldüren tüm hayırseverlere teşekkür etti. Türk Kızılay'ın gücünü hayırseverlerden aldığını hatırlatan Dr. Naci Yorulmaz, bu güçle kötü gün dostu olmaya devam ederek, bütün dünyaya örnek çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ise pandemi sürecinde ve geçen ramazan ayında hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasındaki köprüyü en doğru şekilde kurabilmek için aralıksız çalıştıklarını belirtti. Bir yandan da sürekli bir ihtiyaç olan kan temini çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Davut Gürkan, bu büyük iyilik hareketinde yanlarında olan, destek veren tüm bağışçılara teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA