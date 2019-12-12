Kızılay'ın Kilis hizmet binası açıldı
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Kızılay'ın Kilis hizmet binası açıldı

Türk Kızılay'ı Kilis Şubesinin hizmet binası açıldı.

12.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:27
Kızılay'ın Kilis hizmet binası açıldı

Türk Şubesinin hizmet binası açıldı.


Açılışa Kilis Valisi Recep Soytürk, Kızılay Genel Başkan Vekili , Kilis Belediye Başkan Yardımcıları Servet Ramazan, Mustafa Tohumcu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Türk Kızlay Doğu Akdeniz Bölge müdürü Dr. Halis Uzunkaya, Türk Kızılay'ı Dnetleme Kurulu Başkanı Umut Yalçın, Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, Gaziantep Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Akıncı, Kızılay Suriye Alan Koordinatörü Fatih Kökcan ile daire amir ve müdürleri katıldı.


Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri hizmet binasını gezerek, Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan'dan bilgi aldılar. Erdoğan çalışmalar hakkında protokol üyelerini bilgilendirdi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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